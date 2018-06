Marcelo em Washington na festa da Madeira

O Presidente da República vai estar presente no evento alusivo aos 600 anos da Descoberta da Madeira, que a Região vai levar a efeito em Washington, no dia 27 de Junho. Uma garantia dada ao DIÁRIO pelo presidente do Governo, Miguel Albuquerque.

Marcelo Rebelo de Sousa garante, assim, representação ao mais alto nível nas comemorações nos Estados Unidos, uma das acções fora do país que fazem parte do programa da Comissão dos 600 Anos.

‘Toast to America’ é o evento, a realizar na Embaixada de Portugal em Washington e que pretende recordar que a Declaração da Independência da América foi assinada a 4 de Julho de 1776 e selada com um brinde com Vinho Madeira, por Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams e seus pares.

A comitiva madeirense para esta iniciativa nos Estados Unidos será composta pelo presidente do governo, Miguel Albuquerque, a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço e pelo presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos, Guilherme Silva.

A presença de Marcelo Rebelo de Sousa deverá dar maior destaque a uma acção que também pretende atingir objectivos de promoção da Madeira.

Paula Cabaço referia ao DIÁRIO, no mês passado, quando foi confirmada a realização deste evento na capital dos Estados Unidos que o objectivo era reforçar a promoção junto de um mercado importante para a Região, ao nível do turismo e da exportação de vinho.

O programa das comemorações dos 600 anos da descoberta do arquipélago da Madeira pelos navegadores portugueses começou este ano e prolonga-se até 2020.

Além de diversas acções na Região e no continente, estão previstas iniciativas fora do país, como aconteceu, recentemente, em Bruxelas.