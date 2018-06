April Ivy vem cantar às Festas de São Vicente

Além dos concertos já noticiados pelo DIÁRIO de artistas e grupos como a Ala dos Namorados e Pedro Abrunhosa, as Festas de São Vicente irão contar este ano também com a presença da cantora e compositora April Ivy. Uma actuação que se realiza na sexta-feira, dia 24 de Agosto, pelas 22h30.

April Ivy, nome artístico de Mariana Gonçalves, tem 18 anos e é cantora e compositora. Desde os 9 anos que percorre os bastidores do mundo artístico, quer dando voz a personagens da Disney (‘Toy Story 3’, ‘Entrelaçados’, ‘Minnie & You’, entre outros) quer na arte da representação.

Com formação internacional, participou em vários ‘workshops’ em Portugal, Suíça, Noruega e Inglaterra. Foi também com esta idade que começou por ter aulas de piano e voz e formou a sua primeira banda onde era vocalista e guitarrista. Através das suas composições ao piano e à guitarra, é autora e intérprete dos seus próprios temas e compõe também para outros artistas nacionais e internacionais. Em 2014, através de um estágio na Rádio Renascença/RFM foi ‘descoberta’ pela MegaHits e foi a partir daí que teve o primeiro contacto com a indústria da música. Em 2015 lançou o seu 1.º tema, ‘Unstoppable’, que fez parte da banda sonora de uma novela da TVI, seguindo-se o convite para a gravação do seu primeiro ‘single’.

Em Fevereiro de 2016 lançou ‘Be OK’, o seu primeiro ‘single’. Em Julho assinou pela Universal Music France / MCA contrato global, e em 2017 assinou com a Warner Music Portugal para ser representada só para o território nacional. No início de 2016 ganhou o prémio de Revelação do Ano pela Radio Nova Era e foi nomeada para o seu primeiro globo de ouro na categoria de Revelação Nacional pela Sic/Caras. No final do verão de 2016 lançou o seu 2.º single ‘Shut Up’ apenas a nível nacional. Em 2016 fez o palco secundário do festival MEO Sudoeste, e após um ano actuou no palco principal do mesmo. Em Outubro de 2017 lançou o seu terceiro ‘single’ a nível nacional, e segundo a nivel mundial ‘Run For Cover’. Com aclamados elogios pela indústria, a jovem promessa faz parte da nova geração de talentos na cena pop internacional.