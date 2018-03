Madalena Costa patinou entre os ‘tubarões’ nacionais

Aos nove anos de idade Madalena Costa continua a surpreender tudo e todos ao ‘leme’ dos seus patins.

A madeirense esteve no passado fim-de-semana em estágio, juntamente com a selecção nacional de patinagem artística, tendo em vista a participação no Campeonato Europeu de Infantis, treinando juntamente com o resto dos ‘tubarões’ nacionais, sendo orientada por Cristina Claro.

Apesar de ser o primeiro ano neste escalão, Madalena Costa alcançou mais um feito na sua carreira, isto porque nunca nenhuma atleta madeirense de patinagem artística havia sido chamada para representar Portugal, quanto mais em tão tenra idade.

Depois de ser ter tornado bicampeã nacional de Benjamins, Madalena Costa despertou a atenção de muitos ao vencer até ao momento três provas internacionais, uma na Béliga e outras duas em Itália, o país mais bem cotado nesta modalidade, e de onde saem os campeões da Europa e do Mundo em todos os escalões.

Os treinos decorreram no Pavilhão Gimnodesportivo do Luso, na Mealhada, no distrito de Aveiro, e a atleta diz-se muito agradecida pela oportunidade de treinar junto das melhores.

“Foi a minha primeira experiência num estágio da selecção nacional de patinagem artística e foi uma honra trabalhar com as selecionadoras portuguesas. Este ano vai ser um ano difícil, porque vou subir de escalão e vou ser uma das mais novas, pois vou competir com algumas meninas que têm 11 anos e eu apenas tenho nove”, afirmou Madalena Costa em declarações exclusivas ao DIÁRIO, alertando a concorrência que esse não será um factor que lhe vai fazer “perder o foco”.

A madeirense disputará já no início do mês de Abril o Torneio Internacional de Paços de Ferreira, seguindo-se a disputa do Campeonato Regional no mesmo mês, ao serviço do Santacruzense. Mais tarde, Madalena Costa participará na Taça de Portugal e no Campeonato Nacional, em Julho.

Mais recentemente, aquela que é apelidada como o ‘talento sobre rodas’ venceu em solo regional o Torneio da Associação de Patinagem da Madeira.