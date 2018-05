Provas escolares adiam obras na Ribeira Brava

A construção da nova escola da Ribeira Brava foi adiada para finais de Junho ou princípios de Julho, logo após a realização dos exames escolares, de modo a não perturbar os alunos num momento lectivo determinante. O Governo Regional e o empreiteiro acordaram em atrasar o início da obra, previsto para este mês, de modo a não prejudicar o normal funcionamento das aulas já que a empreitada coincidia com a época das provas finais.

O secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas releva que se protege assim os interesses dos alunos. Entendeu-se que a empreitada, ao avançar nesta fase, que inclui a instalação de equipamentos e andaimes preparatórios à empreitada, provocaria ruídos e movimentações que iriam prejudicar o normal funcionamento escolar, numa altura em que se realizam os exames finais, determinantes para a transição (ou retenção) de ano dos alunos.

O novo estabelecimento escolar, recorde-se, será implementado no mesmo local onde está agora implantada a escola básica e secundária Padre Manuel Álvares. As obras têm um valor base de adjudicação na ordem dos oito milhões de euros.

A Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas conta ter a obra concluída até finais de 2019. As obras far-se-ão por fases, de forma a permitir que a escola continue a funcionar sem interrupções.

A escola secundária Padre Manuel Álvares tem uma população escolar de 879 alunos, 78 professores e 39 funcionários. No novo edifício escolar funcionarão 20 turmas do 2º ciclo (5º, 6º) e do 3º ciclo (7º, 8º e 9º) e 19 turmas do ensino secundário e educação formação (10º, 11º e 12º), num total de 39 turmas.

Conforme o DIÁRIO já noticiou, a construção do novo edifício será executada em duas fases. Numa primeira fase, serão demolidos os blocos mais precários com um só piso e serão construídos parte dos 2 blocos que compõem o edifício. Na segunda fase, serão demolidos os blocos com dois e três pisos e será construída a parte restante dos dois blocos, o ginásio e o parque de estacionamento com o polidesportivo descoberto na sua cobertura.

Esta opção possibilita que as aulas continuem sem interrupções. O estabelecimento de ensino, garante Amílcar Gonçalves, “continuará em funcionamento durante a construção deste equipamento escolar e os alunos terão sempre garantido o serviço de refeições”.

Mais onze escolas serão alvo de obras até final do mandato

n O projecto da futura escola prevê alterações na estrutura actual. A garagem ficará semi-enterrada e terá capacidade para 40 viaturas. No exterior, e ao nível do arruamento existirão mais 17 lugares de estacionamento reservados à escola. O conjunto edificado terá cinco laboratórios, uma sala de música, cinco salas de EVT e uma sala de Oficina de Artes e ainda 27 salas de aula, bem como diversos gabinetes (reprografia, secretaria, biblioteca, etc). A cozinha, se necessário, está preparada para funcionar em sistema de outsourcing.

O ginásio, situado no edifício norte, terá os respectivos balneários de apoio para os alunos e para os professores. Existem 4 balneários de alunos (dois para cada sexo) e um para os professores. Outro dos espaços desportivos deste estabelecimento escolar é um polidesportivo. Serão criadas bancadas com capacidade para 150 pessoas.

Inserida no edifício sul, será criada uma sala polivalente, que terá um palco sobrelevado.

Serão ainda criadas zonas de jardim e nos pátios exteriores e serão inseridas zonas verdes, por forma a garantir espaços de sombra.

Em toda a escola, enaltece Amílcar Gonçalves, “está assegurada o acesso de pessoas com mobilidade reduzida com segurança, facilidade e sem barreiras arquitectónicas”.

Esta é mais uma das obras na área da Educação que o Governo Regional está a promover. Em curso está igualmente a construção da escola secundária do Porto Santo. Neste mandato, serão executadas obras de beneficiação em 11 escolas: Estreito de Câmara de Lobos, Caniçal, Porto da Cruz, Paúl do Mar, na Dr. Ângelo Augusto da Silva, Lucinda Andrade, Eleutério de Aguiar, Caniço, Figueirinhas, Louros e pré-escolar na Bartolomeu Perestrelo.