Altares de S. João animam na Praça do Carmo

Os Altares de São João voltam à Praça do Carmo para proporcionar mais uma série de noites de muita animação. O cartaz deste evento, que mobiliza estabelecimentos comerciais e populares, decorre entre os dias 20 e 24 de Junho.

A apresentação do certame decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal, com a presença de diversos grupos de marchantes das instituições e associações funchalenses.

Paulo Cafôfo fez questão de agradecer aos 20 comerciantes que vão participar, através da construção dos altares nos seus estabelecimentos. A Câmara Municipal vai construir o seu grande altar na Praça do Carmo.

O presidente da Câmara do Funchal referiu que, há 40 anos, o espírito comunitário era diferente, com os altares a surgirem de forma espontânea. Agora, “aquilo que é nossa competência e responsabilidade é manter estas tradições”, afirmou Paulo Cafôfo. A auscultação dos comerciantes resultou em algumas alterações. Assim, este ano não existirá um palco e toda a animação será “animação de rua”, por forma a dar mais vida tanto à praça como às artérias circundantes.

O presidente concluiu agradecendo a todos pois este “não é só um trabalho da Câmara”.