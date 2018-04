Solução à vista

A Associação Desportiva da Camacha e o ex-futebolista internacional, agora empresário de futebol, Maniche podem estar próximo do entendimento. Já começaram as negociações com o intuito de avaliar as perdas registadas com a despromoção do clube, que aos fim de 22 temporadas na II Divisão B/Campeonato de Portugal viu-se relegado para a Divisão de Honra Regional.

O presidente da AD Camacha, Celso Almeida, foi parco em palavras, mas salientou que “ainda está tudo numa fase de análise”, deixando a porta aberta a um entendimento: “Estão a ser apuradas as perdas e o prejuízos que daí surgiram. No entanto, houve uma abertura e o que nós pretendemos é evitar os tribunais”.

Segundo o que o DIÁRIO apurou é possível que surja evolução neste processo no decorrer da próxima semana. Esta foi uma experiência que não correu bem a ambas as partes, mas registe-se a intenção de não deixar acumular o processo, evitando situações posteriores que poderiam deixar marcas para o futuro do clube.

Esta situação poderá servir de alerta não só a clubes mas a futuros interessados, pois os clubes insulares - que estão fora dos quadros profissionais - têm carências e dificuldades próprias que são necessárias avaliar antes de serem transformados em SAD’s. Os custos, a logística, o sucesso desportivo, valorização de activos, enquadrar os apoios (PRAD e RAD) são parâmetros que têm de ser avaliados com profundidade para se poder tirar a devida rendibilidade. Há duas épocas que outros interessados surgiram com o intuito de investir noutras colectividades, mas facilmente desistiram, apercebendo-se dos riscos que daí advêm.