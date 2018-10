Figura em 9.º lugar na tabela das entidades com os piores resultados económicos obtidos em 2017, no Sector Empresarial Local (SEL), que reúne as 168 empresas municipais do país. A Frente Mar Funchal agravou o prejuízo registado em 2016 e terminou 2017 com as contas no vermelho, contabilizando um prejuízo de 336.160 euros. Mais 24 mil e 30 euros do que no ano anterior.

