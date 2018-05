Entrada livre no jogo União-Varzim

O União-Varzim deste domingo (16 horas, na Ribeira Brava) terá entrada livre, anunciou ontem o clube madeirense. Os responsáveis unionistas pretendem criar uma ambiente de forte apoio à equipa num momento decisivo para o futuro do clube. O jogo com o Varzim é uma autêntica final, já que só a vitória interessa para manter bem vivo o objectivo da manutenção na II Liga.

O objectivo passa por ter o maior número possível de adeptos no último jogo do União em casa esta temporada. Um triunfo diante do Varzim será fundamental para ficar mais perto da permanência, entrando na última jornada com fortes possibilidades de alcançar tal objectivo.

Três equipas já desceram matematicamente ao Campeonato de Portugal, mas outras sete tentam escapar ao lugar que ainda sobra abaixo da linha de água , actualmente ocupado pelo União. Sp. Braga B, Oliveirense, Sp. Covilhã, Benfica B, Cova da Piedade e até os mais ‘seguros’ Famalicão e Varzim podem descer de divisão. Quanto ao União resta um caminho: vencer os dois jogos (Varzim e Cova da Piedade) até final do campeonato.