Hull City já anunciou jogo com Marítimo

O Marítimo já planeou o estágio de pré-temporada no Algarve, que vai decorrer de 9 a 21 de Julho na Lagoa, perto de Portimão, com seis jogos agendados, todos com equipas estrangeiras. Curiosamente o primeiro jogo será logo a 10 de Julho, com os ingleses do Hull City. A equipa inglesa foi 18ª classificada na última edição da Championship, e foi treinada, na temporada 2016/17 pelo português Marco Silva, ainda na Premier League, não evitando a descida.

No estágio que vai decorrer no Algarve, o Hull City vai realizar dois jogos – Marítimo e Braga – e já anunciou os preços para os ingressos nestes dois jogos: 10 euros e 5 euros para menores de 16 anos. O jogo com o Marítimo será disputado, pelas 19 horas, no Estádio da Nora, em Albufeira.