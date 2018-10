Encerram hoje, às 20 horas, as inscrições para o Zoom iGest Rali do Faial, sétima e penúltima prova pontuável para o Campeonato da Madeira de Ralis Coral 2018, que se disputa nos próximos dias 26 e 27 do corrente mês de Outubro.

Uma prova organizada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira que concentra grande interesse em seu redor, atendendo a que estão ainda em discussão...