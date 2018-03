Andebol do Marítimo perde em Gaia

A contar para a primeira jornada da 2.ª fase zona 1, do Campeonato Nacional da II Divisão, em andebol masculino, a formação do Marítimo perdeu ontem frente ao FC Gaia, em casa deste (embora na condição de visitado, dada a troca de calendário) por 35-30, com 20-16 ao intervalo, vantagem também para os nortenhos.

Nesta fase da competição, a luta pela manutenção é o principal foco e no caso do Marítimo, que neste grupo B, zona 1 de oito equipas, está precisamente em oitavo com 15 pontos, somar o máximo de pontos perante adversários muito equilibrados torna-se claramente uma meta bastante difícil.

Ontem os nortenhos, que relembre-se eliminaram o Madeira SAD na Taça de Portugal, foram sempre superiores, dispondo, aliás, de uma equipa com mais soluções relativamente aos verde-rubros.

O Marítimo alinhou com Paulo Jesus, Eduardo Pinto, João Freitas (6), José Sousa (1), João Mendes (5), Márcio Abreu, João Silva, António Barros (2), Diogo Alves (8), Paulo Moura (4), Fred Rodrigues, José Santos (1) e José Santos (3). H.D.P.