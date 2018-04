Bodyboard teve festa da segunda etapa

A Praia da Alagoa, no Porto da Cruz serviu de palco, no passado fim-de-semana, da segunda etapa do Circuito Regional de Bodyboard, que contou com a presença de 16 atletas.

Com condições de mar muito boas, e com uma ondulação a rondar um metro e 1,30 metros de noroeste, a festa arrancou com os primeiros quatro heat, onde seriam encontrado os semi-finalistas. Já no duelo da a final, a luta fez-se entre Gonçalo Sousa (Ludens CM), Cécilio Faria (Clube Aventura da Madeira), Gonçalo Vieira (C. Caniço Riders) e André Câmara (Ludens CM).

Gonçalo Sousa veio a ter a melhor pontuação conseguindo assim a vitória seguido por Cecílio Faria, Gonçalo Vieira e André Câmara.

No escalão mais baixo, sub-18 Gonçalo Vieira actual campeão regional em titulo, impôs-se sobre os seus adversários garantindo assim o triunfo. Já João Castro (CCR) e Alexandre Pestana(Iate Clube de Santa Cruz) fecharam o pódio.