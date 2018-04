Dez mil já receberam 1 milhão em cheques

É um número ‘gordo’ daqueles que normalmente só a Santa Casa da Misericórdia oferece ou anuncia por ocasião de um ‘jackpot’ no euromilhões ou no totoloto, mas, neste caso, é diferente. Trata-se do apoio aos factores de produção que o Governo Regional tem vindo a conceder desde Fevereiro, ultrapassando, ao dia de ontem, um milhão de euros, verba que já contemplou 10.003 agricultores e bordadeiras, apurou o DIÁRIO.

Tudo “dinheiro de borla” como no passado era norma o Executivo madeirense apelidar justamente por não carecer de qualquer formalização de inscrição ou candidatura para beneficiar do dinheiro. Basta que, quando o telefone toque, atenda e confirme a sua presença.

Ainda assim, não desespere se é dos que possui um parcelar e não recebeu um ‘famoso’ cheque contendo os 100 euros, uma vez que faltam mais meia dúzia de acções do género, incluindo os agricultores e bordadeiras do Porto Santo, para chegar ao fim da longa lista.

Albuquerque em todas

Encontros em que o presidente do Governo Regional faz questão de estar e entregar em mão o respectivo montante, iniciativa que tem merecido forte contestação por parte dos partidos da oposição por considerarem estar perante uma autêntica campanha social-democrata do também presidente e candidato à liderança do PSD-M, a pouco mais de um ano das Eleições Regionais.

Outra estranheza que tem merecido ataques da oposição é a descrição que estas sessões são organizadas, no entanto uma das explicações que fonte do Governo faz saber para que os jornalistas não sejam convidados resulta numa tentativa de preservar a identidade do beneficiário que nem sempre gosta de ver o seu rosto estampado nos jornais ou na televisão.

Legalidade

Para poder contornar eventuais polémicas em redor da justificação legal da distribuição do dinheiro, as Casas do Povo da área de residência são chamadas a celebrar um protocolo com a secretaria regional da Agricultura e Pescas para que, em nome destas instituições, o acto fique legitimado.

Uma carga de trabalho que as colectividades começam a criticar justamente por não terem recursos humanos suficientes para organizar o processo, incluindo toda a operação contabilística que a mesma carece.

A juntar a isto, algumas agremiações estão a receber queixas de agricultores que protestam porque não receberam o apoio, uma vez que não puderam estar na sessão em que decorria a entrega dos valores referentes ao parcelar mesmo que o nome conste da lista do IFAP, uma queixa prontamente desmentida por fonte do Governo Regional que refuta qualquer acto discriminatório só pelo facto do beneficiário não esteja presente

Dinheiro do OR

A mesma fonte garantiu ao DIARIO que as verbas que estão a ser usadas são única e exclusivas do Orçamento Regional e que em momento algum foi necessário recorrer aos fundos comunitários para fazer face a uma falta de liquidez na tesouraria.

Muito asfalto e sandes

De resto, muitos quilómetros de estrada têm sido percorridos no último mês pelo secretário regional da tutela do sector primário e pelo presidente do Governo que se desdobram para estar em triplas sessões, algumas chegam a ter duzentas pessoas. No final destes encontros é costume ser servido um lanche reforçado.