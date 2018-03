Dez mandados de detenção activos na Comarca da Madeira

Os tribunais da Comarca da Madeira têm dez mandados de detenção internacional activos, quase todos referentes a arguidos já condenados a penas de prisão efectiva pelo sistema judicial mas que ainda não foram localizados nem pelas autoridades portuguesas nem pelas dos países estrangeiros que com estas colaboram.

Deste grupo já não consta o mandado de detenção em nome do padre Frederico Marcos da Cunha, cuja validade termina dentro de duas semanas, a 8 de Abril, data em que prescrevem os crimes de homicídio qualificado e homossexualidade com menor na forma tentada pelos quais foi condenado a 11 anos e 4 meses de prisão.

Dos dez arguidos com ordem de detenção imediata metade são madeirenses, quatro são estrangeiros (dois brasileiros, um holandês e um cabo-verdiano) e um é continental. Neste conjunto, apenas um é do sexo feminino e um não foi ainda julgado.

É de salientar que a lista dos procurados pela justiça madeirense não se esgota no grupo de arguidos com mandados de detenção emitidos. Há vários casos de pessoas já condenadas e que as autoridades policiais internacionais sabem que são procuradas pela justiça portuguesa, já que os respectivos nomes constam do Sistema de Informação Schengen que abrange a maioria dos países europeus. É nesta situação que se enquadra Ivo Teixeira, um madeirense que se ‘especializou’ no roubo de cofres e que em Março de 2017 foi condenado a três anos e meio de prisão por um furto na Direcção Regional de Cultura. O julgamento decorreu na sua ausência mas as polícias europeias sabem que a justiça portuguesa o procura.

A localização dos arguidos alvo de mandados também não significa a sua extradição automática. Por vezes esse é apenas o início de uma discussão legal entre países que se prolonga por anos. É o caso de José Gabriel Líbano Martins (na foto), condenado a 25 anos de prisão pela morte do empresário Guilherme Alves na Camacha em Julho de 2009. O arguido fugiu ao julgamento mas foi localizado no Brasil em Julho de 2015. Até hoje este país ainda não concretizou a extradição, apesar de autorizada pelo Supremo Tribunal Federal.

Quem são os criminosos com mandados de detenção na Madeira

1 – Indivíduo de nacionalidade brasileira, conhecido pela alcunha de ‘passarinho’, foi condenado a 8 anos de prisão pelo crime de tráfico de estupefacientes. Pertencia a um grupo de 18 pessoas, sendo 4 estrangeiros e os restantes de Câmara de Lobos, que se dedicava à introdução de cocaína e heroína na Madeira. A decisão do Tribunal da Vara Mista data de 24 de Maio de 2010 e o mandado de detenção continua activo.

2- Um madeirense, natural do Funchal, é procurado para o cumprimento de uma pena de um ano e dois meses de prisão pelo crime de maus tratos a menor. O crime foi praticado em Março de 2010 e o mandado de detenção data de Julho de 2012.

3- Uma mulher natural de São Pedro é procurada para o cumprimento de uma pena de 7 meses de prisão pelo crime de furto simples. A pena transitou em julgado em Setembro de 2012.

4 – Um cidadão brasileiro tem 15 meses de prisão para cumprir pelo crime de condução de veículo em estado de embriaguez. A pena transitou em julgado em Fevereiro de 2015.

5 – Um homem de São Vicente é procurado desde 2012 para o cumprimento de uma pena de 4 anos de prisão e pagamento de 400 euros de multa pela prática dos crimes de furto qualificado, perturbação da vida privada e ofensa à integridade física qualificada.

6- Um homem da Amadora é procurado para o cumprimento de uma pena de 2 anos de prisão pelo crime de roubo. O mandado tem data de 27 de Outubro de 2016 e a pena ainda não transitou em julgado.

7 – O empresário holandês Bart de Roode, dono da empresa Fashion Factory da Zona Franca, é procurado para ser julgado pelos crimes de fraude na obtenção de subsídio e desvio de subsídio. Chegou a estar detido, em Outubro de 1998, no âmbito de outro processo, relacionado com abuso sexual de menores. Saiu em Julho de 1999 e a partir daí as autoridades perderam-lhe o rasto.

8 – O cidadão cabo-verdiano António Pedro Ramos Correia é procurado desde Fevereiro de 2009 para cumprimento de uma pena de 6 anos de prisão por tráfico de droga.

9 – Um homem da Ponta do Sol tem uma pena de 6 anos de prisão para cumprir pela prática de dois crimes de abuso sexual de crianças. A pena transitou em julgado em Setembro de 2013.

10 – Um homem do Estreito de Câmara de Lobos é procurado para o cumprimento de uma pena de 20 meses de prisão pelo crime de tráfico de menor gravidade, decidida em Junho de 2015.

--

DOIS CASOS INTERNACIONAIS

Abel Caldeira Bonito, de 24 anos e de nacionalidade sul-africana mas filho de madeirenses naturais do Porto Moniz e Ponta do Sol, é procurado pelas autoridades da Tailândia como presumível homicida de um cidadão britânico, a 24 de Janeiro de 2017. O suspeito terá fugido pela fronteira do Cambodja logo após o crime.

O madeirense Edmundo Fonseca, de 44 anos, é suspeito da autoria do ataque com ácido contra a britânica Eleanor Chessell, ocorrido a 6 de Maio no Alvor (Algarve). Terá agido a mando de outro madeirense, Cláudio Gouveia, ex-namorado da vítima. Edmundo está preso no Uganda, no âmbito de um processo de droga. Portugal deverá pedir a sua extradição quando tiver ajustado contas com a justiça africana.