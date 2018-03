Devolver areia à praia do Porto Santo

Está a ser apresentado [na tarde de ontem] o MarSP – Macaronesian Maritime Spatial Planning. Em que consiste este projecto? Há dois momentos distintos. O primeiro é a reunião da Comissão Consultiva do Ordenamento do Espaço Marítimo que servirá para consolidar a proposta concreta deste ordenamento das águas de jurisdição da Madeira. Ou seja, planificar a localização das várias actividades, sobretudo do ponto de vista de interesse comercial. Como aquicultura, energia, Portos, extracção de inertes. E conciliar as necessidades económicas com outros interesses, como a conservação da natureza ou a fruição livre e pública da população ao mar, a começar pelo nado livre, lazer, desporto...

Qual o maior desafio? É arrumar e definir espaços para cada uma destas actividades para que a convivência seja pacífica entre todos. Considerando a dimensão do mar é só uma questão de ter as coisas muito bem pensadas, balizadas e discutidas com os vários ‘players’. A reunião também serve para fazer um compasso de espera porque o Ordenamento do Espaço Marítimo é de âmbito nacional. Temos aqui uma responsável pela avaliação ambiental estratégica, que é uma única para todo o país, e que inclui as águas da Madeira, Açores e Continente. A proposta da Madeira tem que encaixar nesse procedimento, é um processo de interacção. Esta avaliação é coordenada pela Universidade de Aveiro que tem feito um belíssimo trabalho. É um trabalho de aprendizagem porque é a primeira vez que se faz em Portugal uma coisa destas.

Fala do Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo? Exactamente. O PSOEM é único. Mas cada Região Autónoma teve permissão para fazer o plano das suas águas. A da Madeira é coordenada pela Administração Regional, foi criada uma comissão consultiva incumbida de interagir com todos os outros ‘players’. Por exemplo, o Turismo faz parte da comissão e a nossa expectativa é que interaja com todos os outros ‘players’ desde as empresas ao público em geral que tenham interesses turísticos nestas áreas. A Comissão tem 22 membros, todos eles sectoriais: de energia, da conservação da natureza, turismo, entre outros. É ordenar uma área gigantesca, mas que tem tanta relevância como o ordenamento em terra, define a vida de todos nós. No mar, a faixa costeira sul é a mais apetecível - é mais abrigada, onde há mais densidade populacional, e é a área mais procurada para várias actividades. Daí a dificuldade de, às vezes, coordenar vontades e interesses legítimos de cada um.

Como é o processo? O ordenamento implica quatro grandes dimensões: a economia azul, ou seja, assegurar, pela vontade da Comissão Europeia e dos Estados Membro, uma relevância maior da economia do mar. As pressões têm se sentido mais porque há mais oportunidades de financiamento comunitário e também a nível técnico e de mercado. Há uma grande pressão de empresas e agentes económicos para começar a produzir no mar. Depois, há três directivas comunitárias: a que enquadra o ordenamento do espaço marítimo e que todos os Estados-Membros têm de cumprir até 2021; a directiva quadro da estratégia marinha, que é assegurar o bom estado ambiental das águas. Ou seja, conciliar o crescimento azul com a qualidade das águas do mar; e a Inspire, uma directiva que impulsiona a informação para o público. A inspire assegura e fomenta a criação de geoportais e a partilha de dados com outras instituições e Estados-Membro.

É a primeira fase da reunião. E a segunda? É o tal MarSP, um dos projectos comunitários em que estamos envolvidos. Vai permitir recolher informação para as áreas dos assuntos marítimos e, particularmente, para o ordenamento. O ordenamento é um processo dinâmico, como qualquer um ordenamento em terra, (porque a conjuntura vai se alterar). Por isso, hoje que encerramos o PSOEM, vamos começar a planear o ordenamento de amanhã: assegurando monitorização de actividades que têm impacto no mar, como as aquiculturas, a extracção de inertes, a actividade portuária, entre outras. Em função desse acompanhamento, vemos que necessidades teremos de corrigir no futuro. Neste momento, o MAR SP serve para dar-nos instrumentos para a revisão, é direccionado para as especificidades da Macaronésia.

Na prática, o que temos para já? Uma prática com resultados concretos. A metodologia é fácil: convidamos os ‘stakeholders’, entidades que têm interesse no mar. Como as aquiculturas ou as zonas de extracção de inertes, para nos dizer o que pretendem, em função das necessidades e interesses que eles têm. Por exemplo, a extracção de inertes é mais complicada a Norte porque é mais difícil proteger infraestruturas e também há mais disponibilidade de inertes no sul.

Depois mapeamos todas essas zonas e identificamos zonas de conflito. Chamamos representantes dessas áreas para ver que compromissos podia haver para adaptar as realidades. Houve cedências de parte a parte e foi assim que se foi construindo.

Quais são os próximos desafios, ultrapassada esta fase? Continuar a ouvir e a perceber os impactos que esse ordenamento tem no imediato. Vamos instalar aquiculturas, fixar a extracção de inertes em determinados sítios, e perceber os impactos negativos concretos e medi-los para minimizar e melhorar a eficácia do ordenamento.

A proposta de alteração de governo para a extracção de inertes tem a ver com isto? Também. Mas a alteração das zonas que se falou, como o encerramento da área dos anjos, aconteceu em Dezembro e teve a ver com o ‘Bom Rei’, um barco que está lá afundado e que recebe actividade turística e recreativa de mergulho. Havia uma denúncia de que o barco estaria em risco de se partir por causa da extracção de inertes. Fizemos a monitorização do navio e não identificamos nada, mas para afastar suspeitas foi obrigada a uma distância de segurança de 100 metros. Posteriormente, porque poderia haver algum risco, fechamos provisoriamente porque há sempre uma suspeita. Com o ordenamento do espaço marítimo e o regime de extracção de inertes - agora proposto na Assembleia – dizemos no novo regime que enquanto o ordenamento do espaço marítimo não é aprovado, continuam as áreas que estão a vigor, as que estão a extrair.

Incluindo os Anjos? Incluindo os Anjos, no entanto, é interdita. As áreas existem, mas o regulamento permite que se feche. Os Anjos está fechado neste momento, mas não quer dizer que não venha a ser aberto.

O ordenamento do espaço marítimo tem particular atenção à profundidade, a extracção não pode ser feita a uma profundidade inferior a 15 metros, porque os estudos são categóricos: daí para baixo não tem implicação na dinâmica costeira. E até aos 30 porque os navios também não têm capacidade de extracções a profundidades maiores.

A proposta de alteração teve então mais a ver com a denúncia do ‘Bom Rei’ do que propriamente com... No fundo houve 2 momentos: o do ‘Bom Rei’ era uma ‘box’ que foi fechada, e agora estas novas áreas são orientações para o ordenamento.

Que áreas devemos investir na Madeira para o sucesso do crescimento azul? Investigação é uma possibilidade? Se a investigação for associada ao turismo científico, um turismo emergente, é bastante relevante como actividade económica. Estamos a falar de economia. Nesse contexto o turismo nas suas várias dimensões. Outra área é a energia, em Portugal as experiências ainda são piloto, mas merece a nossa atenção. Deve haver um ordenamento previsto para esse tipo de actividades que se pretende no futuro. Os recursos minerais são outra dimensão - mais os polimetálicos, das terras raras, de materiais como ouro, petróleo... Mas no caso da Madeira, considerando as profundidades que na esmagadora maioria rondam os 4 mil metros, é preciso avaliar o retorno. Por exemplo, com o petróleo, o máximo que se está a extrair são os 2 mil metros, e mesmo assim já com custos pode ser discutível o proveito. E outra área importante, é a da pesca, claro.

Quais são as ameaças? As actividades económicas, que à primeira vista seriam mais impactante como a extracção de inertes, desde logo pela integridade dos fundos, e a aquicultura porque coloca nutrientes na coluna da água, rações, são actividades que têm de ser bem acompanhadas e estudadas.

Não há um risco potencial grande na Madeira, mas ainda assim vamos acompanhar. É claro que nunca se vai conseguir reduzir o impacto a zero, são preços a pagar pelo desenvolvimento económico e uma necessidade de todos nós. Por exemplo, em relação à extracção de inertes vamos comparar zona intervencionada por extracção de inertes actual com uma zona que o teve há dez anos e com uma área que nunca teve extracção de inertes. Para tentar perceber o impacto nos fundos, ecossistemas, e a capacidade de regeneração do ecossistema. Pode determinar situações como o que se faz na agricultura, que é variar, na agricultura intensiva, períodos em que o solo não é mais explorar para ter capacidade de regeneração.

Podemos dizer, com base científica, que as alterações costeiras no Jardim do Mar e Paul do Mar advêm da extracção de inertes que houve ali? A extracção pode, de facto, ser tão impactante na orla costeira? Não há dados para essas suposições. Já se fez extracção inerte por toda a ilha, como Costa Norte, ao largo de Câmara de Lobos. Há um estudo do Instituto Hidrográfico peremptório a afirmar que a partir de determinadas profundidades, as correntes e as ondas não têm capacidade para transportar esses inertes para o sistema costeira. Existe uma erosão constante naquela zona desde a Ponta do Pargo até à Ponta do Sol, particularmente na Calheta. É isso que tem permitido a criação destes inertes. Aquele recurso vai sendo regenerado. Outra coisa que nos preocupa é perceber até que ponto o ritmo de extracção de areia que está a ser feito é demasiado elevado face à quantidade de areia nova que está entrar no sistema. Isso está a ser estudado.

Que quantidade está a ser retirada? O estudo do Instituto Hidrográfico vem-nos descansar nesse sentido. A extracção de areias que está a ser feita é uma média: se dividirmos todas as áreas que estão abertas, pelo volume que é extraído actualmente, que ronda os 100 mil metros cúbicos, estamos a falar de cinco centímetros por ano em superfície. É relevante, mas estamos a falar de depósitos de areia que chegam a atingir 30 metros de profundidade. No caso do Jardim e do Paul, esses depósitos são menos densos, mais estreitos. Tem a ver com a corrente que é muito mais violenta e traz a maior parte desses inertes – que em grande parte afunda num canhão que existe ao largo da Calheta, há um escorregamento. A grande acumulação e disponibilidade é a partir da Ponta do Sol. Mas diria que não há um nexo causal na questão da erosão costeira acelerada pela extracção de inertes. Não há nenhum estudo que o indique. Nem é muito razoável: se olharmos para a costa algarvia ou de Aveiro, com recuos da ordem dos 20 metros em dez anos, sem nunca ter havido qualquer extracção de areia.

E em relação ao Porto Santo: as obras no Porto têm ou não influência no recuo das dunas? A questão do Porto é uma velha questão. A resposta fácil é dizer que devia ‘ter sido feito a Norte, mais vale tirar dali e por ali’. Mas temos que pensar com alguma frieza e perceber até que ponto é uma realidade e até que ponto estamos dispostos a descontinuar aquele porto e continuá-lo noutra zona, investindo o que o que teremos que investir. Se dissermos em conversa de café que o Porto Santo é a praia e por isso vale tudo, temos que pensar que esse vale tudo é aquilo que estamos dispostos a pagar. Temos é que perceber se esse dinheiro existe, se faz sentido...

E faz sentido? Primeiro é perceber se faz sentido. Do que conheço do Porto Santo, a zona do cais para oriente em direcção ao Porto de Abrigo, é uma zona que nunca teve muita areia, era eminentemente rochosa. É evidente que qualquer estrutura marítima tem impacto na linha costeira, isso é claríssimo. A começar pelo facto de aprisionar areia no próprio Porto de Abrigo e o próprio esporão, os pontões, não permitem que ela tenha a dinâmica natural que tinha antes de existir o Porto. É um facto. E também não foi muito positivo... Se por um lado se criou uma praia muito interessante na zona do Penedo do Sono com a areia do desassoreamento do Porto, por outro lado é menos areia que está no sistema onde estamos habituados a tê-la. Aquela areia é finita, tem uma capacidade de renovação muito escassa, ao contrário das que existem na costa portuguesa. Temos que ter o maior cuidado na sua gestão.

É possível reverter este processo? Os processos de erosão são cada vez mais agressivos, frequentes e e energéticos. A capacidade de atacar os sistemas costeiros é cada vez maior. No caso do Porto Santo temos apostado muito na monitorização, acompanhar muito o que se está lá a passar. Há vários sistemas de monitorização que estamos a implementar. O que se percebeu agora muito recentemente é que o calhau, o substrato rochoso, faz parte do próprio sistema. No passado houve erros crassos de retirá-lo porque as pessoas não gostavam de ver pedra na areia.

Hoje está proibido? Nas orientações que damos, e são muito precisas, sejam para entidades privadas ou públicas, não autorizamos de maneira nenhuma a remoção de pedra. Pode haver um arrumar, uma limpeza, de lixos, madeiras, mas o calhau faz parte dos sistema. Todos os anos, as dunas fazem isso em qualquer sítio do Mundo, ou seja quando há um determinado tipo de corrente as dunas são atacadas, é um sistema de defesa da costa, parece quase um organismo vivo, ele esconde-se. Ao fazer isso a energia das ondas é reduzida. Portanto, ao desfazer a duna perde energia, e essa areia provisoriamente acumula-se por baixo das ondas, no leito do mar. Quando tem um regime mais favorável que é o que se verifica agora nos últimos dias a areia volta a ser colocada. O que verificamos é que a duna teve uma regressão, em determinados sítios, bastante assinalável. Formou quase umas arribas.

Só com os últimos eventos meteorológicos ou ao longo dos últimos anos? Em particular este último evento, estas duas semanas tiveram um impacto bastante grande no sistema dunar. Vamos continuar a monitorizar e fazer uma experiência piloto: aproveitar que o porto do Porto Santo vai ser desassoreado para recolher análises das areias e perceber se se pode colocar esta areia na praia. Não directamente, mas num cordão. As análises do passado às areias do Porto Santo são muito boas, a ideia é colocá-las num cordão paralelo à linha de costa para que o mar à sua maneira volte a colocar a areia onde nós todos gostamos que ela esteja, que é na praia. Vamos experimentar com pouco mais de 100 mil metros cúbicos, já é um volume interessante. Naturalmente não é suficiente para repor a regressão que assistimos no imediato, mas é importante para perceber a eficácia. A natureza é quem manda, não tenhamos dúvida. O expectável é que essa areia venha a ser colocada na praia e que melhore nesse troço. E depois vamos perceber quanto tempo é que dura: se um Inverno ou mais. Por exemplo, no Algarve o Estado gastou milhões em alimentação de praias porque a população e o turismo queriam, e resultaram em prejuízo de muitos milhões porque no Inverno seguinte o mar voltou a por onde ele quis. Há uma probabilidade de acontecer isto, mas como há esta oportunidade de desassoreamento do porto do Porto Santo, e é um custo que a administração ia ter que ter na mesma, só há um despesa um pouco maior - das análises, de deslocação para um onde pretendemos, mas é aceitável. Se funcionar e aguentar, que é o que todos nós gostaríamos, é de pensar seriamente em começar em investir na reposição de areia por via artificial. Mas ainda é muito prematuro. Também estamos a fazer protocolos com hotéis que beneficiam das dunas para responsabilizá-los: para assegurarem alguma intervenção na duna, usando meios naturais, como plantação de vegetação autóctone, etc. Sabemos que eles funcionam, a ideia é ver se se consegue travar o avanço do mar.

Quando vai para a frente desassoreamento do Porto de Abrigo? Depende da administração portuária, porque tem a ver com os procedimentos deles - administrativos e financeiros - mas também com a oportunidade: há alturas do ano melhores para desassorear do que outras [por causa das correntes]. Normalmente é depois de Abril.

Como será feito o desassoreamento do Porto de Abrigo? A APRAM é que está a conduzir o processo. Possivelmente vão abrir um procedimento, convidar empresas que estejam habilitadas a fazer dragagem do fundo e depois a expulsão dessa areia para os locais onde nós pretendemos fazer a tal alimentação artificial de praia. A ideia é fazer tudo por mar. A orientação é para colocar a areia o mais perto da costa possível, numa linha de profundidade dos cinco metros. E os cinco metros no Porto Santo vão para lá do cais, é uma distância razoável. Vai depender da eficácia e do concurso que a APRAM vai lançar, mas o que conhecemos é que as empresas têm capacidade de extrair areia por sucção, têm também capacidade para inverter: o sistema que capta é o mesmo sistema que expulsa a areia. Com essas mangueiras será colocada nesses sítios que queremos.

Que acaba por ser menos dispendioso? E menos impactante, evitamos ao máximo ter camiões na praia.

Quais são os valores? Não tenho presente os montantes, são custos que têm a ver com a necessidade de desassoreamento do Porto, tem a ver com o fretamento de um navio com essa capacidade. Será um trabalho que demorará um mês ou um pouco mais, não sei dizer que valores estão em questão, até porque será um concurso e a melhor proposta ganha. Felizmente, nas experiências que tenho tido na Administração, nós estabelecemos valores e, muitas vezes, até pela concorrência entre as empresas, têm conseguido apresentar valores competitivos e até abaixo da previsão que tínhamos.