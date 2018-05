“Deveria haver mais guardas nocturnos”

O delegado regional da Associação Socio-Profissional dos Guardas-Nocturnos (ASPGN) acredita ser necessário mais guardas-nocturnos para combater os crimes que têm ocorrido essencialmente na cidade do Funchal.

Ricardo Azevedo esclarece que este não é um serviço privado, ao contrário do que disse o presidente da Junta de Freguesia de São Pedro na notícia publicada na edição impressa do passado domingo, intitulada ‘Cantinho do céu virou autêntico inferno’, reforçando que não representam qualquer encargo para o município, nem para a freguesia.

“Não fazemos contratos com ninguém como uma empresa de vigilância faz porque nós prestamos um serviço público, trabalhamos na via pública e combatemos o crime directamente. Logo deveria haver, sim, mais guardas nocturnos”, referiu o delegado regional, acrescentando que, “desde que os guardas-nocturnos estão no terreno o índice de criminalidade nas zonas de patrulhamento destes profissionais começou a baixar, como é o caso do Funchal, Santa Cruz e Machico”.

Por este motivo, Ricardo Azevedo afirmou que “não é justo falar apenas no trabalho da polícia”.

Relativamente à Polícia Municipal, salientou que é preciso as pessoas terem em conta de que “esta não é uma polícia de ordem criminal, mas sim uma polícia fiscalizadora que só existe para fiscalizar estabelecimentos, etc...”.