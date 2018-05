Detidos por conduzirem embriagados

Dois homens foram detidos, no Funchal e no Porto Santo, por conduzirem com taxas de alcoolemia superiores àquela que é permitida por lei.

O caso ‘madeirense’ aconteceu na madrugada do passado dia 5 de Maio, por volta das 4 horas, na Rua Imperatriz Dona Amélia. Foi durante uma operação Stop levada a cabo pela Polícia de Segurança Pública que o condutor foi identificado.

Quando mandado parar e após ‘soprar o balão’ ficou comprovado que o homem tinha 2,02 g/l. Assim, o condutor foi detido, constituído arguido e notificado para comparecer em tribunal. Já no homem detido na ilha dourada, apresentava uma taxa de 3,47 g/l, valor bem superior àquele que é permitido por lei.

De relembrar que um condutor que presente a partir de 1.2 g/l de álcool está a cometer um crime, punível com até 1 ano de prisão e inibição de conduzir entre 3 meses a 3 anos.

A partir de 0,5 g/l é já considerada uma contra-ordenação grave, com uma coima que pode variar entre os 250 e os 1250 euros e inibição de conduzir entre um mês e um ano.

Apanhado a conduzir sem carta

Também no âmbito de uma operação da Polícia de Segurança Pública, um homem foi detectado a conduzir sem carta de condução.

O caso deu-se na noite de segunda-feira, no Funchal, com o condutor a ser ‘caçado’ pela PSP. Será agora presente à justiça. A.D.F.