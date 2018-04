Subida ao virar da esquina

Um ano após o pesadelo, o Nacional ficou a um pequeno passo de voltar ao escalão maior do futebol português, sendo que pode até comemorar já hoje, no conforto do sofá, enquanto espera pelo demais resultados. Para isso muito contribuiu uma exibição de gala na primeira hora, de uma equipa que entrou a asfixiar, mas acabou com o ‘credo na boca’, sem necessidade, diga-se.

Ainda os adeptos estavam acomodar-se e já os alvinegros já estavam em vantagem. Ricardo Gomes foi capaz de provocar uma explosão tal que o estádio pareceu tremer, tal a dimensão dos festejos. Todos os presentes perceberam o significado daquele golo.

Seguiram-se oportunidades em catadupa na baliza de Tony, que foi sempre capaz de impedir o dilatar da vantagem. E quando não era o antigo guardião do União, o desacerto dos dianteiros preto e brancos fazia o resto.

Quase atónito perante a cadência e o nível de jogo da formação da casa, o Leixões conseguiu, ainda assim, passar incólume e sair vivo desta avalanche. E na recta final da primeira parte, ajudado pela inspiração de Bruno Lamas, que entrou para revolucionar o jogo, até chegou a empatar. Mas o tento foi anulado por pretensa falta sobre Daniel. Pouco antes, Kukula, após canto, já tinha obrigado o guardião alvinegro a ‘sujar’ o equipamento.

A segunda parte trouxe um jogo partido. O Nacional em busca da tranquilidade e o Leixões de uma reviravolta que ainda lhe permitisse sonhar com a subida. Com ocasiões em ambas as balizas, foi Ricardo Gomes, outra vez, quem voltou a balançar as redes. De novo através de uma finalização exímia de cabeça, a colocar a bola no ângulo, complemente indefensável.

Mas o Nacional desceu, quiçá, excessivamente as linhas, tendo permitido o acercar da equipa de Francisco Chaló, que em lance fortuito conseguiu reduzir. O livre de Bruno Lamas não desviou em ninguém e foi isso mesmo que traiu Daniel. O nível cardíaco aumentou exponencialmente nas bancadas, mas depois do sofrimento veio mesmo a festa de nova vitória. E esta bem importante!