Desporto para todos é cada vez mais realidade

Foi um dia diferente para dezenas de crianças e idosos que, ontem, participaram no Dia Paralímpico do Funchal, na Avenida Sá Carneiro. No total, 22 modalidades adaptadas estiveram disponíveis para quem as quisesse experimentar.

O grande dia de festa teve início na Praça CR7, numa sessão de abertura que contou com a presença do Ministro da Educação, da secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, secretário regional da Educação, do presidente da Câmara Municipal do Funchal e do presidente do Comité Olímpico de Portugal.

José Manuel Lourenço fez questão de salientar a importância de se mostrar que a prática do desporto por parte das pessoas com deficiência é possível e recomendável. “É importante que todas as pessoas possam experimentar para que possam levar a mensagem para alguém que tenha a condição de pessoa com deficiência e mostrar que isto pode ser útil à sua vida”, aconselhou o presidente do Comité Olímpico.

Além disso, referiu-se à socialização, lembrando que ainda hoje há que fique confinado às suas casas devido a barreiras colocadas, muitas vezes pela família.

Por fim, o presidente do Comité disse que a presença do evento no Funchal mostra que a descontinuidade territorial é apenas algo físico, que acaba por não separar o amor pelo desporto.

Por seu lado, Paulo Cafôfo frisou que o “desporto é a melhor forma de inclusão”, pelo que esta actividade tem uma elevada importância para a cidade do Funchal. O presidente da Câmara Municipal do Funchal mostrou-se satisfeito por se associar a este evento nacional.

“A cidade tem as condições propícias para um evento deste tipo, mas também a hospitalidade e a capacidade de organização”, disse.

“Temos tido na Câmara uma perspectiva de envolver os cidadãos nas causas que são de todos nós”, afirmou Paulo Cafôfo, acrescentando que, no que diz respeito à cidadania activa, a Assembleia Municipal Jovem levou a que fosse aprovado um projecto que pretende adaptar o Ginásio de São Martinho para a prática de boccia. No Funchal há ainda uma praia inclusiva, para pessoas com mobilidade reduzida e para cegos.

Já Jorge Carvalho lembrou esta oportunidade de cimentar as políticas do Governo no que diz respeito às pessoas com necessidades especiais. O secretário da Educação relembrou que a Festa do Desporto Escolar se fundiu, em 2013, com os Jogos Especiais, numa clara medida para permitir a inclusão de todas as crianças e jovens.

O secretário acrescentou ainda que, no que diz respeito ao desporto, estão a ser apoiados os atletas que participam em competições de âmbito internacional, também a nível paralímpico.

Quanto à Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, mostrou-se bastante satisfeita pela energia transmitida pelas centenas de crianças que têm participado no Desporto Escolar. Além disso, salientou que a inclusão tem sido uma das prioridades do Governo da República, tanto que em 2021 deverá estar concluída a equiparação das bolsas de atletas olímpicos e paralímpicos.

O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, falou do papel dos jovens no que diz respeito à inclusão e lembrou que o Orçamento Pariticipativo dedica, este ano, um montante de 500 mil euros, que pode ser dedicado a esbater as questões relacionadas com a discriminação e a necessidade de inclusão.