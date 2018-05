Desporto adaptado luso celebrado na Madeira

Promover a inclusão social, no caso concreto da pessoa com deficiência, exaltar o desporto adaptado e chamar toda população madeirense para um festa única, são os principais objectivos do Dia Paralímpico Nacional, que este ano tem honras de ser celebrado em plena capital da ilha da Madeira, no Funchal e que irá merecer a presença do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, na sessão de abertura marcada para sexta-feira.

O evento que arranca hoje e terá o seu maior momento nesta sexta-feira, entre as 10 e as 16 horas, na Praça CR7, foi ontem apresentado no Hotel Pestana CR7, tendo marcado presença o presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), José Manuel Lourenço, o vereador da Câmara Municipal do Funchal, João Pedro Vieira e o director regional da Juventude e Desporto, David Gomes.

Esta iniciativa que se enquadra na estratégia de sensibilização da importância da prática desportiva em pessoas com deficiência promovida pelo CPP com vista à exponenciação da necessidade fundamental da inclusão social, conta com a promoção de um total de 22 modalidades, onde se quer que toda a população possa ter contacto com todas elas através de uma experiência única.

Quanto ao programa do evento, este arranca hoje, no Pavilhão do CAB, entre as 14h30 e as 18 horas, com várias demonstrações práticas nas modalidades de Atletismo, Boccia, Ténis de Mesa e Voleibol Sentado. Amanhã está agendado um colóquio, no Anfiteatro Colégio dos Jesuítas, na Universidade da Madeira (10 às 12 horas), enquanto na sexta-feira a Praça CR7 irá encher com a presença das 22 modalidades, onde atletas e população irão interagir numa clara promoção do desporto adaptado, e da inclusão social.