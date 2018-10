Um homem com cerca de 50 anos, de nacionalidade finlandesa, despistou-se ontem de bicicleta, na zona do Pedregal, no Porto Santo, e partiu o pulso.

O turista foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, por volta das 16 horas, que após ministrarem os primeiros socorros transportaram-no de ambulância para o Centro de Saúde da ilha Dourada, onde ficou em observação....