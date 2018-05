Um despiste ocorrido na via rápida, no sentido Funchal-Santa Cruz, na zona da Boa Nova, provocou ferimentos com alguma gravidade a um motociclista.

O pedido de socorro, por volta das 15h45, foi dado à Cruz Vermelha Portuguesa, sendo que alguns populares pararam as suas viaturas para socorrer o homem, que se encontrava prostrado na via.

O homem foi imobilizado e transportado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça. O trânsito esteve a circular de forma condicionada devido a este acidente. A.D.F.