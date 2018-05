“Desobediência qualificada” na Saúde

O JPP pretende que João Paulo Marques, presidente da Comissão de inquérito Parlamentar ‘aos serviços prestados pelo SESARAM’, marque uma reunião “urgente” para verificar factos que o partido considera serem de “crime de desobediência qualificada” por parte da Secretaria da Saúde/SESARAM. Em causa está o não envio de documentação solicitada pela comissão de inquérito, nem ter sido dada qualquer informação, nos prazos definidos por lei.

O requerimento do JPP ao presidente da Comissão, para que marque a reunião de urgência, foi remetido no dia 17 de Maio, passada quinta-feira, com conhecimento do presidente do parlamento. Mas, até ontem, nem a reunião foi marcada, nem o grupo parlamento do JPP recebeu qualquer explicação ou contacto por parte de João Paulo Marques ou de Tranquada Gomes.

No requerimento que o partido enviou ao presidente da Comissão, é recordado que solicitar documentos e informações “considerados indispensáveis à boa realização do inquérito” é um dos poderes dos deputados e que, no caso em apreço, a informação foi solicitada no dia 9 de Abril. No entanto, o regime jurídico das comissões parlamentares de inquérito da Assembleia Legislativa Regional da Madeira estabelece que “a prestação das informações e dos documentos (...) deve ser satisfeita no prazo de 15 dias”.

O JPP lembra que já se passaram mais de 30 dias e que as comissões de inquérito parlamentares “gozam de poderes das autoridades judiciais”. O JPP argumenta que, “pela Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 1/2018/M, de 4 de Janeiro, a ‘não apresentação de documentos (...) ou a falta de informação ou colaboração (...), constituem crime de desobediência qualificada, punível nos termos previstos no Código Penal’” e que “pela mesma Resolução, a verificação destes factos deverão ser objecto de audição da Comissão de Inquérito e posterior comunicação ao Presidente da Assembleia Legislativa, para efeitos de participação à Procuradoria-geral da República”.

É com esta argumentação que o partido exige a marcação da reunião, que tarda, e a análise da situação. Em causa está o fornecimento de informação sobre listas de espera para cirurgias, consultas, exames complementares de diagnóstico e informação financeira.