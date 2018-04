Desfechos diferentes para os madeirenses

A 6.ª jornada da fase de subida na II Divisão Nacional de juniores teve desfecho diferentes para as equipas madeirenses. O Marítimo recebeu e derrotou o Farense, por 3-0, mantendo o bom momento. Já o Nacional perdeu na recepção ao Tondela, por 2-0, ficando mais longe dos lugares de subida.

No Campo do 1.º de Maio, no Palheiro Ferreiro, o Marítimo defrontou o último classificado desta série e confirmou o favoritismo em campo, não perdendo a possibilidade para somar importantes pontos rumo ao objectivo da subida à I Divisão Nacional de juniores. Depois da goleada no dérbi com o Nacional, aí por 4-1, os verde-rubros voltaram a demonstra elevado nível de eficácia. Pedro Pelágio (de grande penalidade), Ricardo Isabelinha e Jorge Guerreiro apontaram os golos da equipa madeirense, carimbando, dessa forma, o triunfo por 3-0.

A equipa madeirense dominou por completo o jogo e ao intervalo já vencia por 2-0. Na segunda parte manteve o controlo das operações, chegando ao terceiro, sem conceder qualquer hipótese de reacção ao adversário.

Já o Nacional complicou a tarefa ao perder, por 2-0, na recepção ao Tondela. Diante do líder desta série, os alvinegros não conseguiram contrariar os argumentos do adversário, ficando em branco. Um resultado que acaba por complicar as contas dos alvinegros, tendo em vista o objectivo de regressar à I Divisão de juniores.