Desfecho deve estar por horas

A novela Daniel Ramos versus Marítimo deve estar por horas. Na segunda-feira, aproveitando a reunião do G15 e a Assembleia Geral da Liga, nas quais esteve presente, Carlos Pereira reuniu-se, no Porto, com o treinador maritimista. “De facto reuni-me com o Daniel Ramos pelas 13 horas e tratou-se de uma reunião curta, porque as situações são claras, objectivas e inequívocas naquilo que é a vontade das partes”, contou o dirigente.

O presidente maritimista avançou ter “o Marítimo vontade na continuidade do técnico e este, após dois anos de sucesso na Madeira, manifesta vontade de sair pela porta grande e abraçar um novo projecto”.

O dirigente maritimista diz considerar “perfeitamente legitima a vontade do treinador”, e diz mesmo ter “aceitado a vontade” do técnico, mas com uma premissa da qual não abdica, a de ser ressarcido desta saída. “O Marítimo teve que pagar ao Santa Clara para contratar o Daniel Ramos e agora o clube que o quiser terá de fazer o mesmo relativamente connosco”, diz.

No entanto, Carlos Pereira revela que, “para que não ficasse nenhuma duvida, levei comigo o termo de rescisão do contrato, que apresentei ao Daniel Ramos, nos termos que, para as duas partes, considero ser muito bom”.

O presidente maritimista diz ainda que teve “em especial atenção o bom relacionamento” que existiu entre ambos nestes dois anos e, por isso mesmo, “tive uma atenção especial, o que não é muito normal na minha pessoa, que consistiu em colocar uma determinada verba para a rescisão do contrato, sem saber ou procurar saber para que clube vai o Daniel Ramos”.

Neste contexto, Carlos Pereira assegura que Daniel Ramos terá de pagar um determinado valor para se desvincular do Marítimo, mesmo que preferisse “continuar a apostar no certo no que no incerto”, mas no pressuposto que “as coisas não são eternas”. “Esta é uma situação perfeitamente normal no futebol, agora não me habituei for a dar os activos do Marítimo a outros. Por isso, não quero saber do clube, apenas que o Daniel se responsabilize pelo valor que está estipulado”, atira o dirigente que logo a seguir atira a bola para o lado oposto.

“A bola está do lado do Daniel Ramos, nunca esteve do lado do Marítimo, e tem até ao fim-de-semana para resolver a situação pois, caso contrário, não aceitarei mais negociações com outros clubes e será treinador do Marítimo”, sublinha com convicção.

Daniel esteve em Santo António

Entretanto, de forma surpreendente e sem aviso, Daniel Ramos chegou à Madeira durante o dia de ontem e esteve mesmo no complexo do clube, em Santo António, mas não chegou a reunir-se com Carlos Pereira. O que pode acontecer hoje e, dessa reunião, sair finalmente um desenlace.

Seja qual for o desfecho deste imbróglio, Carlos Pereira considera que, se ficar, Daniel Ramos tem condições para voltar a desenvolver um bom trabalho no Marítimo. “Que fique claro que a época está toda preparada, os reforços estão assegurados, vamos é encontrar uma definição brevemente”, diz.