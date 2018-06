Desertas e Selvagens recebem 4.500 visitantes por ano

São cada vez mais as pessoas visitam as reservas naturais das ilhas Desertas e Selvagens, não só por interesse lúdico (turismo de natureza), mas também por motivos educacionais e científicos. De acordo com informações disponibilizadas pela Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRA), através do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), anualmente cerca de 4 mil pessoas visitam as Desertas e outras 500 as Selvagens.

Enquanto o regulamento das actividades humanas, onde se inclui o turismo de natureza e científico, quer para as Desertas quer para as Selvagens, que está já elaborado, está em fase final de avaliação, as visitas continuam a decorrer, sempre de forma organizada para que não sejam causados danos aos habitats e espécies.

Segundo explica a SRA ao DIÁRIO, existem visitas turísticas de âmbito geral que mostram e divulgam a reserva natural e as riquezas que encerram, assim como, visitas mais específicas enquadradas naquilo que se considera o turismo de natureza e científico. “Estas visitas são efectuadas por pessoas com interesses muito específicos, designadamente grupos de observação de vida selvagem, quer seja o ‘birdwatching’ ou o ‘whalewatching’, ambas organizadas pelos operadores turísticos com prévia autorização do IFCN, IP-RAM. Existem ainda aqueles naturalistas que querem viver mais de perto a experiência de estar numa área protegida e envolvem-se nos projectos em curso contribuindo para os mesmos através dos seus conhecimentos em diferentes áreas”, acrescenta.

Actualmente operam regularmente na Reserva Natural das ilhas Desertas 6 empresas marítimo turísticas. Estas são responsáveis pelo transporte de 70% dos cerca de 4 mil visitantes que procuram anualmente aquela reserva. Os restantes 30% são “espontâneos ou visitantes no âmbito de acções de sensibilização ambiental ou investigação.

Já no que concerne a Reserva Natural das ilhas Selvagens, apenas 10% dos cerca de 500 visitantes anuais são transportados por empresas marítimo-turísticos. Os restantes viajam a bordo de embarcações privadas.

A SRA sublinha que todas estas visitas são muito importantes “para dar a conhecer ‘in loco’, as reservas naturais da Madeira e toda a bio e geodiversidade peculiar que ostentam; o trabalho de conservação que tem vindo a ser realizado na Região Autónoma da Madeira em prol da conservação da natureza, com projectos específicos dirigidos para a preservação de espécies e habitats e com resultados reconhecidos a nível internacional; contribuem igualmente para o incremento e compatibilização das actividades económicas no âmbito do turismo de natureza; potenciam a divulgação destas áreas protegidas despertando interesse e a curiosidade de outros grupos de visitantes; assumem um papel importante na promoção da Madeira como um destino singular e diversificado ao nível de património natural, cultural e paisagístico”.

O que se pode ver

Reserva Natural das ilhas Desertas

As ilhas Desertas distam 22 milhas náuticas (41km) do Funchal, e naquela Reserva Natural as visitas são efectuadas na ilha principal, ou seja, na Deserta Grande. Os visitantes podem usufruir daquele espaço e percorrer um trilho informativo existente na doca; observar a vida selvagem; visitar o Centro de Recepção onde está patente uma exposição permanente e adquirir algum material divulgativo; conhecer o Centro de reabilitação do lobo-marinho; desfrutar de uma área de merendas, assim como, de um churrasco; usufruir de uma área de pernoita e ainda nadar e desfrutar de algumas actividades aquáticas não motorizadas como é o exemplo o snorkeling, na baía da doca.

A Reserva Natural das ilhas Desertas, é o porto de abrigo de uma variedade imensa de animais e plantas, alguns únicos no Mundo. Esta reserva, integrada na Rede Natura 2000, inclui todas as ilhas e ilhéus, apresentando uma área de 12.586 hectares, e é delimitada pela batimétrica dos 100m. A área marinha está dividida em Reserva Parcial – a norte da Doca e da Fajã Grande na Deserta Grande – e Reserva Integral – a sul.

Possui um Património Natural único com espécies raras e endémicas com destaque para o lobo-marinho que é a foca mais rara do Mundo. As Desertas são também, um importante centro de nidificação de aves marinhas protegidas, como a cagarra, o roque-de-castro, a alma-negra, destacando-se a freira-do-Bugio endémica destas ilhas.

Todas estas aves são espécies inerentemente vulneráveis para as quais as Ilhas Desertas representam um dos últimos refúgios a nível Mundial.

A sua flora é diversa, peculiar e rica em plantas únicas da Macaronésia, com exclusividades madeirenses.

A Deserta Grande é a ilha que contempla maior diversidade de habitats e de plantas, sendo mesmo detentora de dois endemismos exclusivos.

Ao nível da geologia estas ilhas também são de elevado interesse. De origem vulcânica, as rochas mais antigas têm cerca de 5 milhões de anos, estando a sua génese associada à formação da Ilha da Madeira, encontrando-se estes dois edifícios vulcânicos unidos sob a água.

Também possuem valores culturais de elevado valor, como é exemplo: uma eira em perfeito estado de conservação e alguns muros de pedra que restam do final do século XVI, quando ficavam permanentemente na Deserta Grande, alguns homens que semeavam trigo e cevada para manter pastos para o gado ali introduzido

Reserva Natural das ilhas Selvagens

