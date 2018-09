Desenho de mão dada com ecologia na Porta33

A Porta33 em parceria com Nuno Faria promove um seminário contínuo e colectivo de desenho intitulado ‘Mais importante que desenhar é afiar o lápis’. O título remete para Manuel Zimbro, tendo o evento como ponto de partida uma série de residências que decorrem até Fevereiro de 2019 no espaço da Rua do Quebra Costas, no Funchal. Ao todo são nove sessões abertas ao público em geral...