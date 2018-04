Desencartado deixa homem a lutar pela vida

Um homem de 44 anos ficou gravemente ferido, encontrando-se actualmente internado na unidade de cuidados intensivos do hospital do Funchal, na sequência de um atropelamento com fuga, ocorrido na noite do dia 4 de Abril, na freguesia dos Canhas. Um caso que já está nas mãos da Polícia Judiciária (PJ).

Segundo apurou o DIÁRIO, o homem foi encontrado prostrado no solo, à beira da estrada, nos Canhas, freguesia alta do concelho da Ponta do Sol, por um popular que alertou as autoridades. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e deu entrada no serviço de urgência do hospital Dr. Nélio Mendonça por volta das 23 horas do passado dia 4 de Abril, quarta-feira, com indícios de politraumatismo e hemorragias internas.

No local do acidente esteve a Polícia de Segurança Pública a averiguar as circunstâncias em que o homem foi ali encontrado. Os ferimentos indiciavam que foi vítima de acidente de viação.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, o homem, residente no Funchal, tinha ido visitar os filhos à casa da ex-mulher, nos Canhas, quando foi barbaramente atropelado. Perante as suspeitas de crime, a PSP remeteu o inquérito para a alçada do Departamento de Investigação da PJ do Funchal.

As diligências, permitiram à Polícia localizar o condutor que atropelou e fugiu. Trata-se de um rapaz com idade na casa dos 20 anos, que não tem habilitação legal para conduzir.

O suspeito já foi constituído arguido pela prática de vários crimes. Logo à partida, responde por condução sem habilitação legal, ao qual acrescem o crime de omissão de auxílio à vítima e ofensas corporais graves.

A PJ averiguará, durante o inquérito, se o atropelamento foi acidental ou doloso. Caso se confirme que houve intenção do automobilista atingir o homem, o crime poderá vir a ser enquadrado na tentativa de homicídio.

Outro factor que poderá agravar o quadro criminal deste caso é a evolução clínica da vítima. As últimas informações recolhidas davam conta que o homem de 44 anos estava em coma, internado na unidade de cuidados intensivos e com um prognóstico reservado.