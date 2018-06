Desejo de vencer

Alicia Lewington

Com 18 anos e natural do Caniço, Alicia Lewington é estudante e a finalista número 1 do concurso Miss Portuguesa Madeira’18. Tem como sonho/ambição ser manequim e desfilar para grandes marcas como a Gucci, Versace, Calvin Klein, Tommy Hilfiger “e talvez até para a Victoria’s Secret”. Sobre a sua participação neste concurso, diz que é uma oportunidade para que se abram portas para o mundo da moda, “ganhar reconhecimento e começar a trabalhar como manequim”. Caso ganhe, diz que irá promover a Madeira internacionalmente e o paraíso turístico que representa a ilha. E como tem vivido esta experiência? Alicia é directa: “Tem sido uma óptima experiência para mim socialmente, a importância das novas amizades que fiz ao longo deste percurso e é uma preparação para o meu futuro no mundo da moda”. Finalmente, entende que uma miss deve ter, “para além de uma beleza física única, também um grande coração, carisma, personalidade e inteligente e cultura geral”.

Dayana de Abreu de Freitas

Tem 22 anos, é natural da Ribeira Brava e empresária. A finalista número 2 tem como sonho/ambição aventurar-se no mundo da moda, algo que a inspira desde pequena. “E, agora, depois de ter culminado meu curso na universidade, acredito que vou concentrar-me a realizar esse sonho que mantive por muito tempo guardado”. Diz que o seu objectivo é vencer o concurso: “Vou dar tudo de mim para ganhar a coroa, mas, acima de tudo quero aproveitar, já que é uma experiência única na vida onde é possível aprender muito a todos os níveis, quero ter o privilégio de representar a nossa Região além-fronteiras”. E se vencer? Dayana concretiza: “Mais do que dizer algo, quero demonstrar com acções a importância que darei à minha Região e à minha preparação para poder elevar o nome da nossa ilha no Miss Portuguesa 2018”. Diz que a experiência tem sido muito agradável, está a adorar fazer novas amizades, conhecer pessoas novas e aprender muito sobre a Madeira a nível cultural e social e geográfico. Pensa, por isso, que para “ser embaixadora de uma comunidade é indispensável representar a beleza integral, uma miss deve ser inteligente, elegante, perseverante, lutadora e sem dúvida deve ter os conhecimentos necessários para levar o nome da sua Região bem alto”. Penso que não tudo é apenas beleza exterior”, conclui.

Virgínia Maria Santos Nunes

A finalista número 3 tem 18 anos, é natural de Machico/Caniçal e é estudante de apoio psicossocial. E não esconde o sonho de ser a próxima Miss Portuguesa Madeira 2018. “O meu objectivo é ganhar, dar o melhor à Madeira e ser lembrada como alguém que fez algo de bom pela Madeira/Mundo/Sociedade”. “Se me fosse atribuído o prémio eu faria vários vídeos e fotografias para promover a Madeira e o meu concelho, e fazer o mundo ver que a Madeira não é só o turismo, somos muito mais que isso”, diz a jovem. Confessa que tem “vivenciado esta experiência de uma forma gloriosa”: “Sendo ou não a vencedora é sempre um orgulho concorrer num concurso que tem muito a ver com a beleza e acima de tudo com a solidariedade. Para mim seria uma grande honra representar a Madeira”. E vai mais longe: “Ser madeirense para mim é ser o Mundo. Tenho muito orgulho em ser madeirense, pois temos uma gastronomia maravilhosa e variada, e a melhor vista para viver uma boa passagem de ano é na Madeira”. E termina com uma referência a Ronaldo: “O nosso sotaque é único. Sim! O melhor do Mundo é madeirense e isso envaidece-me”.