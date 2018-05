Descontos destruíram o sonho

Parecia inevitável. O União estava prestes a garantir o objectivo. Eis que, nos descontos, a bola que saiu do pé esquerdo de Dieguinho escreveu ‘despromoção’ nas redes da baliza da equipa madeirense. Foi preciso verificar a diferença de golos entre Braga B e União da Madeira para ditar a saída das ilhas do segundo escalão do futebol português.

No jogo do ‘tudo ou nada’ para o conjunto de Chéu, ambas as equipas entraram pouco agressivas na partida. Com o Cova já sem objectivos, o União a jogar fora, tinha que assumir o jogo. Num confronto muito equilibrado e sem grandes chances, a equipa de Almada acabou por se adiantar no marcador. Grande penalidade assinalada aos 27 minutos, Cleo foi chamado e não tremeu.

A entrar a perder, esperava-se uma resposta da turma madeirense, mas tal não aconteceu. Sempre muito pouco esclarecido e sem ideias de jogo, o União não conseguia fazer diferença ofensivamente e continuava a não criar grandes lances de perigo.

Num seguimento de um dos vários ataques rápidos do Cova, o segundo golo surgiu de canto. Cleo completamente sozinho cabeceou para o centro da área e Willyan, central da equipa, ampliou a vantagem à beira do intervalo.

Tudo corria mal ao União, dentro e fora de campo. A conjugação dos outros resultados também não era nada animadora.

Na segunda parte, a acalmia e a falta de objectivos do Cova da Piedade veio ao de cima.

Algo infeliz nas substituições que realizou, Chéu não parou de motivar um União aflito e a precisar de golos.

A boa atitude demonstrada fez com que o conjunto insular renascesse e anulasse a desvantagem criada pelo Cova. Após um pénalti convertido por Betinho e um excelente remate de Junior Sena, o União estava com um pé na II Liga, já que o Braga B ia perdendo frente ao Sporting B.

Tudo parecia encaminhado, até que Dieguinho deitou um autêntico balde de água fria em todos aqueles que já só pensavam na manutenção. Praticamente o único lance perigoso do Cova no segundo tempo, acabou com as esperanças madeirenses, deitando uma época inteira por água abaixo.