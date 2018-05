Descongelamento das carreiras com impacto superior a 5,6 milhões

O processo de descongelamento das progressões remuneratórias foi iniciado neste ano, interrompendo um ciclo de oito anos consecutivos em que as carreiras estiveram congeladas, devido à imposição da ‘troika’. Abrange todos os funcionários públicos que a 1 de Janeiro reuniam condições para progredir ou que venham a reuni-las durante o ano.

Na Região grande parte dos serviços concluíram os respectivos processos de descongelamentos e processaram os vencimentos com os aumentos remuneratórios decorrentes das alterações de posicionamento/progressões que se verificaram, no mês de Abril e de Maio.

Até hoje, segundo Rogério Gouveia, director Regional adjunto de Finanças ao DIÁRIO, cerca de 4.500 trabalhadores já têm os respectivos vencimentos actualizados.

Alguns serviços, como por exemplo a Secretaria Regional do Ambiente, deverão concluir, no próximo mês de Junho, os processos de pagamentos com aumentos decorrentes de descongelamento.

Segundo conseguimos apurar, tendo em conta as pontuações obtidas com as avaliações de desempenho até 2014, o impacto orçamental, estimado em 2017, seria de 5,6 milhões de euros.

Em 2018, todavia, esse encargo deverá ser superior, uma vez que já será considerada a pontuação obtida na avaliação do desempenho no biénio de 2015/2016. No que se refere aos serviços que, até à data já concluíram o processo, o encargo orçamental é de 1,3 milhões de euros.

De acordo com o levantamento efectuado em 2017, o número de trabalhadores que reuniam condições de ter aumento remuneratório seria cerca de 8.710. Este número não inclui os docentes, cuja negociação se realiza à parte deste processo, recorda Rogério Gouveia.

Mas como já foi referido, esse número deverá, agora, ser superior, dado que o levantamento de 2017 só teve em conta as avaliações obtidas até 2014.

De acordo com a norma do Orçamento do Estado de 2017 os descongelamentos abrangem as avaliações obtidas até 2016, logo, o universo de trabalhadores abrangidos será superior.

Actualmente e face ao processamento de vencimentos com alterações de posicionamento cerca de 4.500 trabalhadores já auferiram de aumento remuneratório.

28 euros

O valor mínimo de actualização será de 28 euros para as carreiras gerais e para as carreiras especiais que já foram revistas, ou seja, cujo desenvolvimento indiciário já está de acordo com a tabela remuneratória única.

Nas restantes carreiras que ainda não foram revistas o valor mínimo é o que resulta do desenvolvimento indiciário das respectivas carreiras, sendo em regra, superior a 28 euros.

A diferenciação de desempenhos foi garantida durante a atribuição da avaliação referente ao respectivo ciclo avaliativo. Assim, relativamente aos trabalhadores avaliados, 25 % da quota vai para as avaliações de ‘relevante’ e 5% para ‘excelentes’.

Para aqueles trabalhadores que não têm avaliação atribuída no âmbito do sistema de avaliação SIADAP (sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública) e que solicitem a sua atribuição através de ponderação curricular, a diferenciação é garantida através de quota de 25% de ‘relevantes’ calculada em função do número de trabalhadores que requereram esta ponderação.

Professores à parte

A situação dos professores, tal como outras carreiras de corpos especiais (GNR, policias) em que a progressão ou mudança de posição remuneratória dependem do decurso de determinado tempo de serviço prestado e não de pontos obtidos no âmbito do processo de avaliação, está regulada no Orçamento do Estado de 2018, sendo que, de acordo com aquele normativo, esta será considerada em processo negocial - com vista a definir o prazo e o modo para a sua concretização, tendo em conta a sustentabilidade e compatibilização com os recursos disponíveis, sublinha Rogério Gouveia.

Os descongelamentos vão também abranger o sector empresarial da Região. Vão ser feitos de acordo com as normas previstas nos instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho ou nos regulamentos internos ou contratos em vigor.

As empresas que não dispunham de instrumentos de regulamentação colectiva, regulamentos internos ou contratos que regulem as alterações de posicionamento ou progressões nas carreiras, podem e devem aprovar normas sobre progressão de carreiras, mediante parecer prévio favorável do membro do governo responsável pela área das finanças

Os 5,6 milhões de euros estimados em 2017 já abrangiam todas as empresas públicas. Algumas delas já processaram vencimentos com aumentos decorrentes de descongelamentos, outras têm ainda os respectivos processos em fase de conclusão e há ainda outras que pediram parecer para aprovar regras de progressão de carreiras dos respectivos trabalhadores.