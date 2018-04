Descida do União resolve ‘problema’ ao Governo

A subida do Nacional e a descida do União, um cenário que é perfeitamente plausível neste momento, poderá resolver um ‘problema’ ao Governo Regional, no que concerne aos apoios públicos para a próxima época.

Com o intuito de reduzir gradualmente os investimentos no futebol profissional, o Governo Regional, com a mais que provável subida do Nacional, sem a necessidade (e vontade) de aumentar verbas, terá de redefinir as subvenções aos ‘grandes’, contas que poderão ser ‘fáceis’ de fazer com a eventual despromoção do União para o Campeonato de Portugal.

Se se confirmar esse cenário, o designado ‘pote 1’, reservado a clubes e SAD em competições profissionais e não profissionais, que representa nesta época (2017/18) um investimento de cerca de 3,5 milhões, ficará circunscrito a Marítimo e Nacional, clubes que irão dividir tal ‘bolo’, ainda que não em partes iguais, por uma questão de classificação e grau de importância da competição em que estão actualmente inseridos.

Segundo conseguimos apurar, o Governo Regional até poderá reduzir as verbas que estão destinadas para este capítulo, em poucos pontos percentuais, por força da redução do número de clubes, de três para dois, sem penalizar o Marítimo, para quem foi destinado esta época 1.848.086,80 euros, valorizando o Nacional, que tem um contrato-programa de 871.696,22 euros, com as verbas que o União vai perder caso seja despromovido - este ano tem direito a um investimento de 815.863,11 euros.

Se o União cair no Campeonato de Portugal, será equiparado à Camacha, que se encontra no capítulo III do Plano Regional de Apoio ao Desporto (PRAD), que é destinado às modalidades colectivas com representação nacional.

Ora, os camachenses assinaram um contrato-programa para esta temporada no valor de 206.916,37 euros mas, tal como os unionistas, correm o risco de descerem de divisão, tal como o Câmara de Lobos, que está a receber 126.110,85 euros - Marítimo B só tem direito a verbas para as deslocações aéreas, que rondam os 27 mil euros.

Com base nestes cenários, sem a necessidade de aplicar mais cortes ao desporto, que justifica um investimento anual que ronda os 11 milhões de euros, o Executivo madeirense poderá dar-se ao ‘luxo’ de avançar para 2018/19 sem pressões. Agora, se o União se mantiver na II Liga e o Nacional confirmar a subida, será obrigatória a redefinição de estratégias. Tudo para confirmar nas próximas semanas.