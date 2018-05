Desavença acaba em sequestro no Funchal

Um rapaz com cerca de 20 anos foi alegadamente sequestrado, na madrugada de ontem, depois de se ter envolvido numa zaragata num estabelecimento de diversão nocturna, localizado no Funchal.

Tudo terá começado com uma troca de palavras ‘azedas’ entre a vítima e outros dois indivíduos. Já no exterior deste espaço, o jovem terá sido agredido e forçado a entrar na sua própria viatura, que estava estacionada nas imediações.

Os agressores recorreram à força e colocaram-no na bagageira do automóvel, apoderando-se, assim, do veículo da vítima.

Ao que tudo indica, iniciaram a marcha junto à Estrada Monumental e só pararam perto de um bar situado na zona da Cancela, onde terão abandonado o rapaz, colocando-se novamente em fuga com o veículo roubado.

O jovem pediu ajuda por volta das 8 horas da manhã e foi socorrido no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses que o transportaram, de seguida, para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada com alguns ferimentos.

Quanto aos agressores, terão abandonado a viatura roubada junto ao Centro Comercial Caniço Shopping, seguindo para parte incerta.

A Esquadra da Polícia de Segurança Pública de Santa Cruz foi alertada para o sucedido e está agora a efectuar diligências para apanhar os culpados.

De referir que este caso pode configurar um crime de ofensa à integridade física e sequestro.