José Pedro Cristo, residente no sítio da Cova do Arco, no Arco da Calheta, está desaparecido desde terça-feira quando saiu do trabalho para almoçar, por volta das 14 horas. O homem de 25 anos nunca mais foi visto desde então e a companheira diz que está “angustiada”.

“Ele saiu para trabalhar e só trabalhou meio-dia. Não voltou mais para o trabalho nem para casa. Ele antes de ir para...