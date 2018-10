Apesar da fase crítica da tempestade ‘Leslie’ ter passado, a Capitania do Porto do Funchal mantinha o aviso de agitação marítima forte para os mares do arquipélago da Madeira até às 6 horas desta segunda-feira.

Apesar desse aviso, na Praia Formosa, muitos foram os curiosos que decidiram ignorar as barreiras de segurança e passear na promenade ou mesmo junto ao mar. Num dos casos,...