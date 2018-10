O Nacional perdeu ontem, por 1-0, na visita ao Penafiel. Na 6.ª jornada do Campeonato Nacional da II Divisão em juniores, série B, a equipa madeirense sofreu o golo a cinco minutos do final do jogo, ditando assim este desfecho negativo. É a segunda derrota dos alvinegros nesta competição.

Os alvinegros até apresentaram alguns momentos de bom futebol e espreitaram sempre a possibilidade...