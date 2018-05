Derrota diante do Brasil e triunfo frente à Rússia

Desfechos diferentes para a selecção portuguesa de ténis de mesa nos dois jogos ontem efectuados no Campeonato do Mundo por equipas, que está a decorrer em Halmstad, na Suécia. De manhã Portugal perdeu (3-0), diante do Brasil, mas ao fim da tarde derrotou a Rússia, por 3-0.

De manhã, em jogo da segunda jornada do grupo B, Portugal foi derrotado pelo Brasil por 3-0, numa partida que foi intensa ao longo dos três encontros.

O madeirense Marcos Freitas foi o primeiro a entrar em acção e acabou por perder diante de Gustavo Tsuboi por 2-3 e depois de ter tido uma vantagem de 2-1. Já no segundo encontro João Monteiro, também não foi feliz, e perdeu frente a Hugo Calderano por 1-3, enquanto Tiago Apolónia discutiu até à negra o encontro diante de Eric Jouti, mas perdeu por 2-3.

No jogo da tarde, os portugueses derrotaram os russos por 3-0. Marcos Freitas voltou a ser o primeiro a entrar em acção, vencendo Sadi Ismailov (3-0). Na partida seguinte, Tiago Apolónia bateu Kirill Skachkov por 3-1.

João Monteiro fechou o encontro favoravelmente a Portugal, ao derrotar Vladimir Sidorenko, igualmente por 3-1.

Portugal fecha a terceira jornada no terceiro lugar do grupo B, com cinco pontos, em igualdade com o Brasil. A China lidera o grupo (seis pontos). A selecção portuguesa volta a entrar hoje em acção, defrontando a China, jogo com início agendado para as 12 horas (hora da Madeira). Já amanhã tem encontro marcado com a República Checa, a partir das 9 horas.