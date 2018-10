Derrocada no Lazareto não causou danos

Uma derrocada na zona do Lazareto no Funchal aconteceu ontem ao final da tarde, tendo o momento sido captado por um cidadão desde a zona do Parque de Santa Catarina. O alerta foi dado logo de seguida aos Bombeiros Sapadores do Funchal que se deslocaram ao local com uma equipa, não tendo estes detectado qualquer dano humano ou material.

Após o reconhecimento, feito já de noite, na...