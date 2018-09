Uma derrocada de dimensão significativa encerrou ontem a Estrada Regional 226, no concelho da Ponta do Sol. Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava deslocaram-se ao local com um veículo pesado e uma ambulância, que não chegou a ser utilizada dada a inexistência de feridos.

Por pouco, este deslizamento de terra não causou danos numa viatura estacionada, que teve de ser puxada pelo...