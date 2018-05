Derrocada assusta na Fajã das Galinhas

Alguns moradores da Fajã das Galinhas não ganharam para o susto depois de uma derrocada ter tirado o sono e levado pela frente tudo o que encontrou, por volta das 22 horas da passada terça-feira, contou um deles ao DIÁRIO. Felizmente foi apenas uma barraca desabitada, um poste de luz e poios. “O barulho, parecia que vinha tudo abaixo”, desabafou Agostinho Gouveia.

Este morador diz que uma das rochas que se desprenderam tinha, estima, para mais de 15 toneladas. “Fez um buraco no poio que dava para enterrar um carro destes pequenos”.

Várias pedras caíram ao mesmo tempo. A rocha maior rebentou com a estrada e continuou a rolar, tendo acabado por parar apenas no fundo. No seu percurso de destruição passou mesmo ao lado da casa deste morador do sítio localizado na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. Lá estavam ele, a mulher e os três filhos e mesmo abaixo numa outra casa estavam duas idosas, uma filha de uma delas e uma neta. Não conseguiu descansar o resto da noite, confessou.

As derrocadas não são fenómenos raros nesta zona e os moradores já se habituaram a serem eles a afastar os pedregulhos para continuar a sua vida e a circulação dos carros, por isso, justifica, nem chamaram os bombeiros.

Contactada pelo DIÁRIO, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos referiu que a informação que foi reportada foi de que tinham caído algumas pedras na zona da estrada mas que não obrigou a nenhum condicionamento de trânsito.

Disse ainda que as pedras foram removidas logo pela manhã.