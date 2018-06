Dércio Gouveia sofreu acidente em Alqueidão

O madeirense Dércio Gouveia foi vítima de um aparatoso acidente na quinta prova do Campeonato Nacional de Motocross 2018, classe MX1, disputado no último fim-de-semana, no Crossódromo de Alqueidão. O piloto do Marítimo viu-se forçado a abandonar a prova na sequência de uma queda e, apesar de não ter sofrido nenhuma lesão grave, está impossibilitado de competir nas duas próximas provas.

Dércio Gouveia, que tripula uma Honda 450, apresentou-se nesta prova com algumas limitações, resultantes das quedas sofridas na prova anterior, o que o limitava nos saltos, nomeadamente em termos do impacto nas aterragens. Mas ainda assim estava empenhado em lutar pelo quinto lugar do campeonato.

No entanto, logo na primeira manga, quanto seguia na oitava posição, teve uma queda aparatosa, acabando por sofrer vários impactos e atingir dois bombeiros que se encontravam no apoio à prova.

O piloto foi prontamente assistido no local, não se confirmando a existência de lesões graves, porque inicialmente havia suspeita de fracturas na cervical, bacia e perna. Ainda assim, Dércio Gouveia sofreu uma lesão na zona cervical e um derrame num joelho, além de diversos hematomas que o obrigou a uma paragem forçada. De acordo com o piloto, o regresso à competição deverá acontecer apenas em Setembro, nas últimas rondas do Campeonato Regional MX Ribatejo e, eventualmente, na Final das Regiões que se disputará nesta mesma pista. N.G.