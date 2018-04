Dércio Gouveia obteve 11.º lugar em motocross

O piloto madeirense Dércio Gouveia alcançou o 11.º lugar na terceira prova pontuável para o Campeonato Nacional de Motocross, disputado no passado domingo em Marinha das Ondas, na Figueira da Foz.

O piloto do Marítimo sentiu algumas dificuldades nesta prova, atendendo ao facto de ter sido disputada numa pista em areia. Dércio Gouveia alcançou o 11.º lugar na primeira manga, ganha pelo piloto continental Luís Correia. Na segunda corrida, que teve como vencedor Hugo Basaula, o madeirense perdeu duas posições na segunda corrida, terminando no 13.º lugar. Todavia, feito o somatório das duas mangas, o campeão regional em título ficou no 11.º posto da classificação.

No que diz respeito à manga de elite, Dércio Gouveia alcançou o 25.º posto.

Em termos de campeonato nacional, depois de disputadas as três primeiras provas, o piloto do Marítimo encontra-se no 8.º lugar da categoria MX1. N.G.