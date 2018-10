O madeirense Dércio Gouveia, aos comandos de uma Honda 450, esteve em destaque na 7.ª e última prova do Campeonato Regional de Motocross Mx Ribatejo, disputada no passado domingo na Pista Eco Parque, em Torres Vedras. O piloto do Marítimo alcançou o 4.º lugar final e foi o vencedor no Troféu Honda, sendo bem mais feliz do que o seu colega de equipa Pedro Câmara (Honda 450), que...