Dércio Gouveia discreto na prova da Guarda

O madeirense Dércio Gouveia não foi feliz no último fim-de-semana, na sua participação na sexta prova do Campeonato Nacional de Motocross, na categoria MX1, disputado no Crossódromo das Lages, em Fernão Joanes, na Guarda.

O piloto do Marítimo, que tripula uma Honda 450, foi o 13.º e último classificado da sua categoria. Na primeira manga foi o penúltimo classificado (12.º), tendo baixado uma posição na segunda corrida. Duas corridas ganhas por Luís Correia, em Yamaha 450.

Apesar desta prestação menos conseguida, Dércio Gouveia mantém o 5.º lugar do campeonato, com 128 pontos.

Na Elite, o piloto foi 31.º e penúltimo classificado, mas no campeonato é o 23.º, com 12 pontos. N.G.