João Gonçalves e Francisco Gouveia falam com conhecimento de causa. Jogaram muitos dérbis e analisam o próximo, reconhecendo que é sempre um “jogo especial”, independentemente do momento das equipas. Os comentadores do programa Desportivamente, emitido na TSF-Madeira às segundas entre as 18 e as 19 horas, consideram que o dérbi de amanhã assume considerável dose de importância no...