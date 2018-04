Dérbi insular na casa do líder

Nacional e Santa Clara medem hoje forças, no Estádio da Madeira, a partir das 15 horas. Frente a frentes vão estar os dois conjuntos que ocupam o 1.º e 2.º posto da tabela classificativa da II Liga, respectivamente, com vantagem para os alvinegros, líderes da prova com seis pontos de vantagem face aos açorianos.

Analisando a recente forma de ambos os conjuntos, os nacionalistas apresentam-se em melhor forma. Nesse sentido, o emblema da Choupana já não perde para o campeonato desde 4 de Fevereiro, registando 11 encontros sem perder para o campeonato desde então. Já o Santa Clara vem à Madeira depois de averbar uma derrota e um empate nos últimos dois embates, mantendo-se, contudo, na luta pela subida à I Liga, 16 anos depois da última presença no escalão máximo do futebol português.

No jogo da primeira volta, nos Açores, o resultado terminou num empate a uma bola, com os tentos a serem apontados por Thiago, do lado dos açorianos, e Rochez para os madeirenses.

Em caso de vitória, o Nacional passa a somar nove pontos de vantagem em relação ao Santa Clara, e caso os restantes jogos sejam favoráveis pode já carimbar a subida na próxima jornada.