Deputados pedem mais e melhores ligações entre as ilhas

A participação da Madeira IX Jornadas Parlamentares Atlânticas não se limitou à intervenção dos presidentes. Por exemplo, o grupo de trabalho alusivo às economias da Macaronésia no contexto da economia global, com especial incidência do turismo, comércio, transportes, comunicação e sector primário, foi presidido pelo madeirense Eduardo Jesus, e contou com a participação dos deputados...