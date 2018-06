Deputados nacionais vão às Selvagens

Os deputados da Comissão da Defesa Nacional da Assembleia da República concluíram, ontem, uma deslocação à Madeira mas devem regressar ainda este ano para efectuarem uma visita às Selvagens e ao Porto Santo. A informação foi avançada por Marco António Costa, que preside à referida Comissão, num encontro que manteve com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes.

A segunda deslocação à Madeira deverá acontecer até ao final do ano, mas a data ainda está em aberto. Uma das possibilidades é que venha a coincidir com a entrega, em Novembro, do estandarte nacional à força constituída por 32 militares da Região que, no próximo ano, vai participar numa missão de formação das forças militares do Iraque. Segundo Marco António Costa, a deslocação às Selvagens justifica-se pela afirmação da soberania portuguesa sobre aquelas ilhas.

Ontem os deputados da Comissão da Defesa Nacional foram conhecer as instalações e capacidades do Regimento de Guarnição n.º 3, na Nazaré. Um dos aspectos realçados foi a participação dos militares em missões na área da Protecção Civil, como o apoio em situações de catástrofe (aluviões e incêndios). Depois, no parlamento, escutaram Tranquada Gomes a valorizar a ligação de Portugal à NATO, a destacar a importância da extensão da plataforma continental e a elogiar o papel das Forças Armadas na Região.