Os deputados do PSD na Assembleia da República enviaram ao primeiro-ministro, ao ministro das Finanças e ao ministro da Saúde, um pedido formal para a correcção imediata da resolução sobre o financiamento do novo hospital. Uma alteração que, sublinha Sara Madruga da Costa, deverá acontecer antes da apresentação do Orçamento de Estado para 2019.

