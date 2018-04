Democracias são regimes “muito frágeis”

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, disse que as democracias são “os melhores regimes”. Mas, por seu turno, referiu que estes são regimes “muito frágeis” que podem levar à instalação de regimes “ditatoriais e autoritários”.

O governante, que falava, ontem, numa conferência, na Ribeira Brava, sobre o 25 de Abril, que se assinala amanhã, referiu que Portugal “não está imune a nenhum risco”, mas disse que a maioria das democracias europeias está a ser assolada por estes novos “fenómenos populistas”, que levam ao desaparecimento dos partidos tradicionais e à sua perda de força.

Alunos sem lanche por causa

de Albuquerque

Alguns alunos da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, dizem ter ficado ontem sem acesso à cantina devido à presença do presidente do Governo Regional. Alegam que o lanche da tarde, que ocorre sempre entre as 16h30 e as 16h40 não foi servido porque, a essa hora, a cantina da escola recebia um convívio que contou com a presença de Miguel Albuquerque, orador da palestra realizada sobre o 25 de Abril. A situação causou transtorno e revolta junto dos alunos que garantiram não ter usufruído do lanche entretanto pago.

Confrontada pelo DIÁRIO, a presidente do conselho executivo, Alda Almeida, nega tais acusações e garante que “a cantina estava aberta para os alunos” e que apenas duas das mesas estavam ocupadas com os convidados. Além disso, sublinhou que “o lanche foi servido normalmente”. S.S.G./S.A.S.